Chris Hemsworth quiere interpretar a una mujer

Desde que la famosa editorial Marvel anunciara que el superhéroe Thor sería encarnado por una mujer en las próximas entregas del emblemático cómic, muchas han sido las voces que se cuestionan actualmente cómo se trasladarán esos cambios a la versión cinematográfica de la misma historia, una saga de acción protagonizada por el musculoso Chris Hemsworth, conocido en otros ámbitos por ser el apuesto marido de la española Elsa Pataky.

Aunque ninguno de los productores de la franquicia cinematográfica ha hablado por el momento sobre la posibilidad de que la versión femenina de Thor vaya a dar el salto a la gran pantalla, el intérprete australiano ya ha expresado públicamente que no le importaría atravesar un proceso de cambio de sexo -ficticio, por supuesto- para interpretar en este caso a una poderosa diosa nórdica.

"Pues la verdad es que me encantaría que estas novedades también se aplicaran a la próxima película [la tercera entrega de 'Thor' se espera para el año 2017]. Eso sí, quiero ser yo quien interprete de nuevo al personaje. Me da igual que sea una mujer, de hecho estoy seguro de que si me meto en la piel de una chica tengo más posibilidades de ganar un premio Óscar", bromeó el extrovertido artista, padre de tres hijos con la actriz madrileña, al portal de noticias New Now Next.

Aunque ha demostrado en más de una ocasión -siempre que se quita la camiseta- que su espectacular musculatura le convierte en el intérprete perfecto para encarnar a cualquier superhéroe, Chris Hemsworth sabe que el físico de su encantadora esposa tampoco tiene demasiado que envidiar al suyo, por lo que no resultaría extraño que ambos aprovechen sus sesiones conjuntas de entrenamiento en Venice Beach (Los Ángeles) para que Elsa le enseñe a lucir el mismo aspecto combativo que de costumbre, pero con nuevos gestos que le ayuden a irradiar feminidad ante su público.

"Me encanta vivir cerca de Venice Beach [Los Ángeles], está muy cerca de la playa y es el sitio perfecto para pasear en bicicleta, patinar con mi marido, y disfrutar juntos de las muchas instalaciones deportivas que hay por la zona. A los dos nos encanta hacer deporte, así que estamos enamorados del lugar", escribía Elsa Pataky en su blog de la revista Glamour.