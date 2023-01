Chris Hemsworth nunca sintió que Los Ángeles fuera su hogar

Volver a su país natal con su mujer Elsa Pataky (39) y sus hijos -India (3), Tristán y Sasha (1)- después de vivir en Los Ángeles durante casi una década ha sido la mejor decisión que ha podido tomar el actor Chris Hemsworth (32), ya que considera que Australia es su verdadero hogar.

"Me encantaba Los Ángeles porque era genial estar ahí con todas las oportunidades de trabajo, pero no me sentía como en casa. Cuando me bajé del avión [al llegar a Australia], al instante, sentí que estaba de vuelta", contó en el programa australiano 'Today'.

El atractivo intérprete está encantado de vivir con sus hijos cerca del mar, igual que cuando era niño.

"[Vivir cerca de la costa] creo que es esencial para lo que queremos dar [a los niños]", explicó.

Chris habrá aprovechado su vuelta a casa para relajarse después de la presión de trabajar en el remake de 'Cazafantasmas' debido a lo difícil que le resultó mantener el nivel de improvisación de sus compañeras de reparto Kristen Wiig y Melissa McCarthy.

"Fue algo nuevo, pero aterrador. Al entrar en el set el primer día estaba muy asustado", añadió.