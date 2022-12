Chris Hemsworth: "Mi hermano Liam se encuentra bien", tras ruptura con Miley Cyrus

Aunque el marido de Elsa Pataky siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos, la reciente separación entre su hermano Liam y la irreverente Miley Cyrus ha provocado que Chris Hemsworth se haya convertido en el portavoz oficioso del pequeño de la familia. Preguntado en numerosas ocasiones sobre el estado anímico de su hermano, el intérprete australiano se ha visto obligado a dejar a un lado la promoción de su nueva película, 'Rush', para insistir en que Liam sobrelleva la ruptura con gran entereza.

"Mi hermano está bien, en serio, está tratando de cumplir con todas las obligaciones que le marca el día a día. Quiere vivir una vida normal como la que tenemos Elsa [Pataky] y yo, aunque nuestra rutina diaria es bastante más apacible que la suya, la verdad", reveló el protagonista de 'Thor' al canal E! News.

El hermético artista no quiso ofrecer más detalles sobre la situación emocional en la que se encuentra su famoso hermano, quien podría haber encontrado ya sustituta para reemplazar a su expareja a tenor de las imágenes que le retratan besándose con la actriz mexicana Eiza González. No obstante, el diario The New York Post se ha hecho eco de algunas conversaciones que Chris habría mantenido con varios asistentes a una fiesta neoyorquina organizada por la productora de su película, una serie de comentarios que harían referencia a la vida sentimental de Liam y al "apoyo" mutuo que se ofrecen los dos hermanos en cuestiones amorosas.

"Somos hermanos y siempre estamos ahí el uno para el otro. Nos consolamos, nos damos consejos y hablamos mucho sobre todo lo que nos acontece", escribe el periódico citando al chico de Elsa Pataky.

Por: Bang Showbiz