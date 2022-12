Chris Hemsworth encuentra Los Ángeles 'sofocante'

El actor Chris Hemsworth no se arrepiente de su decisión de mudarse a Australia junto a su mujer Elsa Pataky y sus hijos -India Rose (2) y los gemelos Tristan y Sasha (11 meses)- porque le ha permitido librarse por fin de la atmósfera "sofocante" de Los Ángeles.

"Volvimos a Australia hace cuatro o cinco meses y es maravilloso. En Los Ángeles, y no es que me pueda quejar del lugar, porque me ha dado mucho, cada paso te recuerda constantemente a la industria del cine. Hay carteles de películas en las que no sales, en las que quieres salir o en las que ya has salido, todo el mundo que conoces habla de ellas y es sofocante. En esta ocasión, sí he notado la diferencia al regresar a casa. Te vuelves a sentir como un ser humano", reveló el intérprete australiano a la revista Total Film.

Recientemente Chris fue elegido el hombre más sexy del mundo por la revista PEOPLE, un título del que no se avergüenza lo más mínimo ya que es consciente de que supone un espaldarazo para su carrera.

"Lo de ser 'sexy' me ayuda a seguir trabajando y a cuidar de mi familia. Es maravilloso, no tengo queja", aseguró.

Ahora el principal objetivo del actor es conseguir pasar de ser un 'tío bueno' más a un intérprete de prestigio emulando los pasos de su ídolo Leonardo DiCaprio, antiguo hombre más sexy del mundo.

"La lista de directores con los que ha trabajado es algo a lo que aspirar. Dios, sueño con estar en su posición: trabaja con los mejores y su trayectoria es increíblemente consistente", declaró.