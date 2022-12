Chris Hemsworth agradece el apoyo 'incondicional' de Elsa Pataky

Desde que se convirtiera en madre de la pequeña India Rose (2) y de los mellizos Tristan y Sacha, Elsa Pataky ha decidido dejar a un lado su propia carrera para dedicarse en cuerpo y alma a su familia, algo que le agradece enormemente su marido, el actor Chris Hemsworth, quien es muy consciente de que sin su ayuda le resultaría casi imposible conciliar su vida doméstica con su meteórica trayectoria en el mundo del cine.

Publicidad

"[Cuando eres padre] tu vida se centra mucho más y ya no tienes tiempo para perderlo en cosas poco importantes. Te vuelves mucho menos egoísta y de repente piensas casi únicamente en términos de qué será lo mejor para tu mujer y tus hijos. Pero no tengo la sensación de que esté renunciando a nada o haciendo sacrificios", confesó Chris en una entrevista al portal DAD.info, donde quiso alabar a la actriz española por "apoyarle incondicionalmente" en el terreno laboral.

La estrella de Hollywood no lamenta en absoluto no poder llevar el estilo de vida de viajes constantes y fiestas desenfrenadas de algunos de sus compañeros de profesión.

"Ya tuve mi etapa salvaje cuando era joven, y en realidad ese tipo de cosas nunca me resultaron interesantes. Cuando conocí a mi mujer me sentí muy a gusto ante la idea de que fuera alguien con quien compartir mi vida y construir un futuro juntos", aseguró.

Chris nunca ha ocultado lo afortunado que se siente por tener a su lado a una mujer como Elsa, a quien considera "lo mejor que le ha pasado" en la meca del cine.

Publicidad

"Lo mejor que me he llevado de Los Ángeles ha sido el conocer a mi mujer -que en realidad es española y se había visto arrastrada a Hollywood-, a quien quiero mucho, es lo mejor que me ha pasado en los últimos años", declaraba el actor al recoger un galardón el mes pasado en la gala G'Day USA.

Por: Bang Showbiz