Chris Brown y Rihanna siguen siendo amigos

Ni siquiera el mantener a día de hoy un intermitente romance con la modelo Karrueche Tran ha conseguido romper el vínculo que en su día unió al rapero Chris Brown y a su expareja Rihanna, con quien continúa cultivando una profunda amistad pese a haber sido condenado por agredirla en 2009.

"Todavía somos amigos. No es nada serio... No estamos intentando comenzar de nuevo una vida juntos ni nada por el estilo. Solo nos estamos divirtiendo", aclaró el cantante en una entrevista al programa 'Entertainment Tonight'.

Publicidad

La polémica relación entre Chris y la cantante barbadense ha acaparado los focos de la atención pública a lo largo de sus numerosas idas y venidas, por lo que no es de extrañar que gran parte de los admiradores del rapero hayan comenzado a preguntarse si su último trabajo , 'X', es en realidad una crónica de su tormentoso romance.

"No, no se trata de ella para nada. Eso es una consecuencia de cómo perciben el disco los fans o los medios de comunicación por culpa de nuestra historia. Siempre que hacemos música sabemos que la gente va a hacer suposiciones, y no pasa nada, porque si eso hace que compren más discos, entonces que piensen lo que quieran y que compren miles de copias. Pero la verdad es que no intento poner mi atención en Rihanna en cada canción. Al final, ya han pasado seis o siete años desde aquello. ¿Cuántas veces más voy a tener que hablar del tema?", añadió.

Pero de decidir retomar algún día su idilio con su ya expareja, Chris tiene claro que sería capaz de demostrarle lo mucho que ha cambiado durante los últimos años, sobre todo después de pasar 108 días en prisión por violar la libertad condicional cuando aún estaba en terapia para controlar su ira.

"Tienes que perdonarte a ti mismo. No puedes machacarte todo el rato, porque al final te comerá por dentro y acabarás atrapado en el pasado. En mi caso, he aprendido a ser una persona más humilde", concluyó.