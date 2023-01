Chris Brown niega haber agredido a una mujer en una fiesta

El cantante Chris Brown ha sido acusado de agredir a la modelo Liziane Gutierrez en una fiesta privada organizada en su suite del hotel Palms de Las Vegas la madrugada del pasado 2 de enero, pero sus representantes niegan ahora que esas afirmaciones sean ciertas, sugiriendo además que la supuesta víctima es una mentirosa.

"Hacer falsas acusaciones parece que es algo típico en el comportamiento de la señorita Gutierrez. Sean cuales sean sus motivos, sus declaraciones son inequívocamente falsas", explica un portavoz de Chris a la revista Rolling Stone.

Publicidad

Chris está acusado de darle un puñetazo a Liziane en el ojo derecho por meter a hurtadillas su teléfono móvil en la fiesta. Sin embargo, los representantes de Chris afirman que Liziane -que no recibió asistencia médica tras el supuesto incidente y tardó varias horas en llamar a la policía tras abandonar la fiesta- fue escoltada fuera de la fiesta debido a "su actitud alterada y fuera de control".

Mientras esperaba a que le devolvieran su teléfono, Liziane supuestamente sufrió una crisis que fue grabada por las cámaras de seguridad del hotel, provocando que los propios empleados de seguridad del mismo intervinieran para ayudar a expulsarla del complejo.

"La afirmación de que estaba en posesión de su teléfono dentro de la fiesta y de que pudo hacer fotografías de la misma, provocando así un altercado con Chris Brown, es algo completamente inventado", añade el portavoz.

La policía de Las Vegas acudió al hotel para hablar con Chris, pero no se le permitió la entrada en la habitación, aunque posteriormente determinaron que el cantante ya no se encontraba allí. Chris todavía no ha explicado su versión de los hechos y por el momento el informe oficial investiga un delito de asalto y otro delito menor por robo de teléfono móvil.

Publicidad

Por: Bang Showbiz