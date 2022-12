Chloë Moretz busca inspiración en sus propias historias de amor

Pese a ser una de las estrellas más jóvenes de la meca del cine, la actriz Chloë Moretz (17) parece contar con un historial sentimental lo suficientemente amplio como para inspirarse en sus propias vivencias a la hora de interpretar algunos de sus personajes.

"Todo el mundo te dice que tienes que construir un papel a partir de un mínimo de experiencias personales, sobre todo amorosas si estás tratando de contar una historia de amor. No todas las relaciones son parecidas, y desde luego no todos los amores son iguales. De todos los tipos que recibes -porque hay muchos distintos- aprendes algo nuevo. A través de cada relación te vas dando cuenta de que hay muchas maneras de querer a alguien", aseguró la joven intérprete a la revista OK!

Pero ni siquiera la gran madurez que le ha otorgado su meteórica carrera en la industria cinematográfica consigue evitar que Chloë se enfrente al mismo problema que muchos compañeros de profesión, compaginar su vida personal con el intenso ritmo de trabajo de una estrella de Hollywood, una tarea que a su edad puede llegar a resultar muy complicada.

"Trabajamos en una profesión en la que pasas once meses al año lejos de tu casa, así que es necesario que comprendas muy bien en que te estás metiendo. He tenido el mismo grupo de amigos íntimos desde que tenía nueve años, y aun así siempre me dicen: 'Eres mi mejor amiga, pero pasamos más tiempo mandándonos mensajes que hablando cara a cara'. Pero pese a todo, siguen siendo mis amigos", concluyó.