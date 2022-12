Cheryl Cole se niega a trabajar con menores de 18 años

La cantante británica Cheryl Cole ha decidido que solo fichará a artistas "mayores de 18 años" para su sello discográfico, ya que desde su punto de vista las famosas "estrellas infantiles" siempre acaban desmoronándose ante las exigencias del mundo del espectáculo.

"Es demasiada presión. Tendrían que ser mayores de 18 años. Solo hay que mirar alrededor, los ejemplos de estrellas infantiles no son precisamente alentadores", reveló la artista al periódico Daily Mirror.

Cheryl -quien saltó a la fama en el programa 'Popstars: The Rivals' cuando tenía 19 años- está ansiosa por poner en marcha de una vez por todas su propia discográfica, para continuar con el papel de mentora que ha venido ejerciendo en la edición británica del programa 'Factor X'.

"Me gustaría educar a los artistas antes de que algún trabajo suyo salga ahí fuera. Me gustaría asegurarme de que mis alumnas reciben un curso. Eso es lo que más me gusta de 'Factor X', que se trata de un programa que me permite trabajar su talento. Observar el brillo en los ojos de otra persona y acordarme de mí misma cuando me encontraba en la misma situación. Es un subidón", añadió.

Con todo, la cantante reconoce que es posible que pase bastante tiempo antes de que pueda ver cumplido su sueño de dirigir su propio sello musical, y admite que quizás sea demasiado "ambicioso" pensar que podría estar en el mercado en 2015.

"Estas cosas llevan mucho tiempo. Tengo que conseguir el equipo adecuado", concluyó.