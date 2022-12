Cher recuerda los duros momentos que vivió con el cambio de sexo de su hija

La cantante Cher ha reconocido que le resultó muy difícil aceptar el cambio de sexo de su hija Chastity, quien se sometió a varias operaciones quirúrgicas en 2008 para convertirse en un hombre de nombre Chaz, un cambio que preocupaba a la intérprete por la reacción que podría suscitar entre la gente.



"Recuerdo que le dije a mi hija: 'Chaz, esto va a ser una pesadilla'. Me convertí en una madre muy protectora y fui muy negativa respecto a su cambio de sexo porque es algo que la gente no llega a comprender. Es difícil aceptarlo, pero fue muy valiente", confesó la cantante al diario británico The Sun.



A pesar de que ahora la intérprete se siente orgullosa de llamar a su hijo Chaz, al principio de este proceso el rostro de la cantante se llenó de lágrimas en numerosas ocasiones, sobre todo cuando tuvo que aceptar que Chastity, no volvería a ser nunca más una mujer.



"Al principio estaba de acuerdo con su decisión, pero cuando comenzó a cambiar surgieron los problemas. Hubo un momento en el que me resultó muy difícil aceptarlo: la llamé a casa y no estaba, así que saltó el contestador y escuché su anterior voz porque se olvidó de cambiar el mensaje de voz.



Era Chastity la que hablaba, no Chaz. Pensé: 'Dios mío, nunca más voy a volver a oír esta voz'. Me vine abajo. Fue un golpe muy duro para mí", reconoció la artista.



Después de la difícil etapa en la que estuvieron sumidas madre e hija, la cantante no duda ahora en alabar la valentía de Chaz, quien ha logrado allanar el camino a otras personas que están inmersas en su misma situación. "Todavía sigo teniendo una mezcla de sentimientos encontrados, pero realmente ya me he acostumbrado a llamarlo Chaz. Estoy orgullosa de lo que ha hecho. Ha logrado ayudar a otras personas a superar las adversidades y también su sufrimiento", confesó.



Fuente: Bang Showbiz