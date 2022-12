Chayanne comienza a notar el paso de los años

Pese a que ni sus sensuales movimientos de cadera ni su radiante sonrisa han cambiado un ápice desde que saltara a la fama, el cantante Chayanne no puede evitar comenzar sentir los estragos del paso del tiempo, un envejecimiento que de momento no ha hecho mella en su atractivo físico gracias a su intensa rutina de mantenimiento.

De hecho, el portorriqueño es capaz de confesar sin ningún pudor que es uno de esos hombres a los que le gusta mimarse con el objetivo de cuidar su aspecto, ya que lo considera una herramienta básica a la hora de continuar cultivando su exitosa carrera musical.

"¡Claro que los años sí que pasan! Lo único es que me cuido, corro cinco kilómetros y voy al gimnasio. Pero no lo hago únicamente para mantenerme bien en el escenario, sino porque es algo que he hecho toda la vida. Es una manera de ser, como cuando escucho música: si estoy en una discoteca, bailo hasta el cansancio", confesó el artista al periódico mexicano La Vanguardia.

Pero lo que sí que no ha cambiado con el paso de los años es el optimismo irrefrenable de Chayanne, un sentimiento que sin duda le habrá ayudado a afrontar su vuelta al centro de la atención mediática con su primer disco en cuatro años 'En Todo Estaré', tras el duro revés sufrido el pasado mes de abril al perder a su madre Irma Luz.

"Como todos, tengo momentos difíciles y otros normales. Pero siempre hay una solución a los problemas, solo hay que buscarla. Y mientras la buscas, aprovechar para seguir creciendo y viviendo. No todo sale como nos gustaría, cierto, pero aprendemos de ello. Eso mismo me ha sucedido a mí, y de ello sigo aprendiendo", confesaba recientemente al portal Vívelo Hoy.