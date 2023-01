Charlie Sheen reconoce que es VIH positivo y que ha sido extorsionado

Charlie Sheen anunciaría públicamente este martes que es portador de VIH

El actor Charlie Sheen ha confirmado este martes durante su entrevista en el programa 'Today' de la cadena NBC que es VIH positivo, revelando además que el virus le fue diagnosticado hace "aproximadamente cuatro años" y que no está realmente seguro de cómo lo contrajo.

"Estoy aquí para admitir que sí, soy VIH positivo. Son tres letras muy difíciles de asimilar", confesó el intérprete al presentador Matt Lauer, a quien explicó que las personas más cercanas a él son conscientes de su condición: "Se lo he contado [a la gente] en la que confío lo suficiente".

Con estas declaraciones, Charlie -famoso tanto por su papel en la exitosa serie 'Dos hombres y medio' como por sus escándalos en su vida personal- ha confirmado los rumores que desde hace unos días le señalaban como la estrella de Hollywood que había sido diagnosticada con el virus y llevaba tiempo ocultando esa información. Sin embargo, el intérprete ha hecho hincapié en que es "imposible" que haya contagiado a sus parejas sexuales.

"Siempre recurro a los condones y a la honestidad en lo que respecta a mi condición", enfatizó.

A raíz de su diagnóstico, el actor -que es padre de Cassandra (30) junto a su exnovia Paula Profit, de Sam (11) y Lola (10) junto a su exmujer Denise Richards y de los gemelos Max y Bob (6) junto a su otra exmujer, Brooke Mueller- fue víctima de "extorsión".

"He pagado a gente, no a demasiadas personas, pero sí a la suficiente como para preocuparme por el futuro... No quiero equivocarme al decir un número, pero a la suficiente como para llegar a los millones. Y de lo que la gente no se da cuenta es que ese es dinero que le quitan a mis hijos, no solo a mí. Tengo cinco hijos y una nieta", afirmó.

Tras realizar su confesión, Charlie ha asegurado sentirse "liberado de una prisión" y ha manifestado su intención de utilizar su fama para ayudar a otras personas afectas por la misma enfermedad.

"Ahora tengo la responsabilidad de ser mejor persona y ayudar a otra gente".

