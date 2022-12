Charlie Sheen quiere ser presidente de los Estados Unidos

El polémico actor Charlie Sheen está convencido de que, si decidiera presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2016, la respuesta de los ciudadanos estadounidenses sería muy positiva, y ya ha decidido incluso quién sería su vicepresidente si se decidiera a dar el paso: su padre Martin Sheen, famoso por interpretar al presidente de los Estados Unidos en la serie televisiva 'El Ala Oeste de la Casa Blanca'.

"He realizado mis propias encuestas a pie de calle, como a unos diez tipos, pero da lo mismo. En cualquier situación, no importa cuál sea el escenario ético o social, cuando le pregunto a la gente: '¿Qué pasaría si me presentara a Presidente?'. La respuesta es cien por cien positiva. ¿Y a que no adivinas quién sería mi vicepresidente? Mi padre", declaró el intérprete en el programa 'The Flipside With Michael Loftus'.

Publicidad

De presentarse a las elecciones, Charlie no tiene ningún miedo a que su turbulento pasado se vuelva en su contra, ya que el hecho de que todos sus escándalos sean de sobra conocidos haría que sus oponentes no pudieran utilizarlos para minar su credibilidad en los debates.

"Imagínate que sucedería en un debate. El tipo contrario me diría: 'Has hecho esto, esto y esto'. Y podría contestarle 'y qué'. ¿Qué podrían echarme en cara durante el debate? Algo del tipo: 'Te acuerdas de aquella vez que...'. Siempre podría contestarles: '¿Eso es todo lo que tienes?'", explicó divertido el actor, que ya ha decidido incluso cuáles serían las tres primeras leyes que aprobaría en su mandato: asignar un veterano de guerra a cada colegio para protegerlo, bajar los impuestos un diez por ciento y ordenar a todo el mundo "que se relaje".