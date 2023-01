Charlie Sheen pide 10 millones de dólares por escribir sus memorias

El actor Charlie Sheen -que reveló el pasado mes de octubre que era VIH positivo en una entrevista al programa 'Today'- ha comentado con varios editores la idea de escribir sus memorias a cambio de 10 millones de dólares, aunque la elevada suma de dinero que pide ha hecho que varios de ellos rechacen su oferta porque piensan que, debido a su fama, hay muy pocos aspectos de la vida del intérprete desconocidos para el gran público.

"Cuando Charlie empezó en la serie 'Two And a Half Men', era una comedia divertida. Pero la idea de darle 10 millones es aún más divertida. Gran parte de su vida es pública, sobre todos los aspectos más sórdidos, sobre ese aspecto puede que haya incluso demasiada información. ¿Qué más queda por contar?", explicó al periódico New York Post un empleado de una de las grandes casas editoriales, que no ha querido revelar su nombre en caso de que su compañía decida aceptar en un futuro la oferta de Charlie.

Publicidad

Sin embargo, es probable que la estrella de Hollywood -que se ha jactado en el pasado de tener la poesía "en la punta de los dedos"- no tenga que esperar demasiado tiempo hasta conseguir un acuerdo.

"Me gustaría publicar sus memorias como si fuera un poema épico", aseguró la editora Judith Regan.

Hace unos días, por otro lado, ya se dijo que el mánager de Charlie, Mark Burg, está desbordado por ofertas para que Charlie cuente su vida.

Por: Bang Showbiz