Charlie Sheen no contó a sus hijas que era portador del VIH antes de aparecer en televisión

El actor Charlie causó un gran revuelo este noviembre al confirmar que había sido diagnosticado con el VIH hace cuatro años, pero no dedicó ni un minuto de su tiempo a informar de su estado de salud a sus hijas Sam (11) y Lola Rose (10), fruto de su relación con su exmujer Denise Richards, por lo que la actriz tuvo que darles la noticia mucho antes de lo esperado.

"Cuando salió la noticia del VIH, Charlie no se lo había contado. Se supo cuando estaban en el colegio, y Denise ni siquiera sabía que iba a pasar. Tuvo que explicar ese tema mucho antes de lo que tenía previsto", informó una fuente a Page Six.

Denise -quien ha interpuesto una demanda contra el actor por supuestamente obligarles a ella y a sus hijas a abandonar la casa donde vivían en California- también ha tenido dificultades en encontrar un colegio para las niñas debido al comportamiento conflictivo de Charlie en el pasado, incluyendo el ataque a su antiguo centro -Viewpoint- desde su cuenta de Twitter, debido al acoso escolar que sufría su hija mayor.

"Han solicitado plaza en 10 colegios y no han sido aceptadas en ninguno. Los colegios estaban preocupados por lo que pasó con Viewpoint. No querían arriesgarse y que su colegio apareciera en los medios o que él entrara en conflicto con otro niño. El rechazo fue duro porque sentían que habían hecho algo mal. Charlie les explicó que la razón de que no pudieran entrar era él", explicó la fuente.

En su demanda, Denise -quien tiene otra hija adoptada, Eloise Joni- pide a Charlie $1.2 millones por echarlas de una propiedad del actor en Mulholland Estates (Beverly Hills), donde les había permitido vivir como parte de su fideicomiso.

La intérprete se vio obligada a alquilar una casa por $15.000 al mes cerca del colegio de sus hijas y según comentaron fuentes cercanas al actor recientemente al mismo diario, Denise había tomado acciones legales porque "quería más dinero".

"Denise le ha demandado porque quiere más dinero. Tiene una casa de $7 milliones en Hidden Hills, pero no quiere conducir durante 20 minutos al colegio de las niñas por lo que decidió alquilar una casa más cerca".

Sin embargo, una persona cercana a Denise alegó que ella ya tenía casa antes de casarse con Charlie: "Su casa no tiene nada que ver con el fideicomiso. No es parte de su divorcio y no es parte de su acuerdo. No importa si tiene un apartamento o diez casas. Él hizo un fideicomiso [por sus hijas] y eso es lo que puso en él".