Charlie Sheen culpa a la crema con testosterona de su mal comportamiento

"Ese es un momento de mi vida en el que me sentí como fuera de mi cuerpo y completamente desconectado de la realidad. Durante gran parte de ese periodo me sentí como un superhumano. Tenía un montón de subidas y bajadas. Utilizaba un montón de crema con testosterona y creo que me pasé con ella", confiesa el intérprete en una entrevista al programa 'The Dr. Oz Show' que se emitirá este miércoles.

Ahora Charlie, que protagonizó incluso una gira titulada 'My Violent Torpedo of Truth - Defeat Is Not an Option' se avergüenza de gran parte de su comportamiento, incluyendo de haber criticado públicamente al creador de 'Dos hombres y medio', Chuck Lorre.

"Esos son algunos de los momentos que recuerdo y me hacen sentir avergonzado. Estuvo bien darle a la gente unos cuantos eslóganes y camisetas y todo eso. Pero el resto era demasiado trabajo. Algunas cosas de la persona que era me hacían sentir que tenía poder, pero no me gustaba estar tan enfadado todo el tiempo. En ocasiones tiendo a convertirme en víctima de mi propia ira", añade.

Por: Bang Showbiz