Charli XCX pasa su tiempo libre bebiendo

La vida de Charli XCX está totalmente dedicada a su música, tanto es así que su apretada agenda de trabajo le impide tener tiempo libre para alejarse de su profesión, por lo que sus hobbies se han convertido en enviar correos electrónicos y beber gin tonics.

"En mi tiempo libre estoy respondiendo correos. Y me acabo de aficionar a los gin tonics porque a mi asistente le encantan. Así que ese es mi nuevo hobby. Digo: 'Oh, tengo un minuto, ¡tomémonos un gin tonic! ¡Genial!', pero ya está. No tengo hobbies desafortunadamente, porque no tengo tiempo", declaró la cantante de 22 años a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Sin embargo, combinar estos dos nuevos hobbies de la artista, no siempre suele ser la mejor opción: "Enviar correos, guau, rock and roll. Es como, enviar emails borracha, hacer todo borracha, tuitear borracha".

Sin duda Charli echará de menos las noches locas vividas con su amiga Rita Ora, como aquella que les llevó en Chicago a colarse en una fiesta que no resultó ser lo que ellas esperaban.

"Tuvimos una noche de fiesta muy rara, básicamente fuimos a una fiesta rarísima en una casa en Chicago, que era... Creo que todo el mundo tenía 19 o 18 años. Rita llevaba un abrigo de piel azul hasta los pies con unos shorts debajo, y estaba nevando. Y yo llevaba puesta una boina, parecía un detective privado. Básicamente nos apoderamos de la cocina y nos dedicamos a poner música grime toda la noche. Todo el mundo estaba en plan: '¿Qué está pasando ahí?'. Era muy raro. Fue una noche rara, divertida y muy extraña", explicaba Charli recientemente al mismo medio.