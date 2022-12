Charli XCX: 'No soy una diva, podría dormir en el cubo de la basura'

Aunque la cantante Charli XCX tiene todos los ingredientes para convertirse en una diva, lo cierto es que ella no se considera así, por lo que además de llevar una vida relajada cerca de sus amigos no le importa seguir haciendo locuras.

"En mi última gira me llevé a mi mejor amigo conmigo y contraté a otro como uno de mis asistentes. Disfruté mucho de la gira, soy lo opuesto a una diva. ¿Podría dormir en un cubo de basura? Probablemente... si he bebido algo de champán, sí", declaró a Miss Vogue.

Una de las cosas por las que la cantante no está demasiado preocupada es por las calorías, por ello come de manera regular sus platos favoritos.

"Me encanta el pollo frito, en Estados Unidos comía pollo frito una vez a la semana. No soy la típica chica que come ensaladas. Adoro comer pizza en la cama", añadió.

Aunque Charli aún tiene una serie de objetivos por cumplir en su carrera, cree que el éxito conseguido hasta el momento le da licencia para tomarse un tiempo de descanso.

"Creo que en los últimos años he aprendido a cómo relajarme. Una vez que has logrado algunos de tus objetivos sientes que mereces un descanso. Aunque me siento como si nunca fuera a estar satisfecha", concluyó.