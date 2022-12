Channing Tatum no olvida el accidente que le quemó sus partes más íntimas

El guapo Channing Tatum no puede olvidar el doloroso incidente que sufrió en 2001 cuando un asistente de la película 'La legión del águila' le regó agua excesivamente caliente dentro de su neopreno en un intento de mantenerle a buena temperatura mientras rodaban en las frías Highlands escocesas.

"Cada vez que tengo frío pienso en ello. No es de esas experiencias traumáticas que bloqueas. No. Es algo real y nunca lo olvido. Lo pienso como una de las historias más graciosas, pero no de las experiencias más graciosas. Solo traté de mantenerme cuerdo llorando y gritando del dolor", recuerda el actor en la revista GQ.

Pero tanto dolor en sus zonas nobles mereció la pena, al menos según lo que dijeron los médicos, quienes le aseguraron que eso era muestra de que no había perdido sensibilidad.

"Nunca olvidaré lo que el médico dijo. Era un hombre muy dulce, un señor mayor que me dijo: 'Sé que no es de mucho consuelo, pero es bueno que te haya dolido tanto, de lo contrario tendrías el nervio dañado, y en ese caso sí que tendrías un problema'. No hay nada más humillante que sentarte con tu 'virilidad' quemada y llena de ampollas mientras te mira un grupo de enfermeros escoceses. Recuerdo haber pensado: 'Este es el peor viernes noche que he tenido nunca'".