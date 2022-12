Channing Tatum destaca la dureza de la lucha libre

Pese a que disfrutó enormemente preparando su personaje para la película 'Foxcatcher', donde interpreta al medallista olímpico y luchador profesional Mark Schultz, el actor Channing Tatum tiene claro que la lucha libre nunca podría convertirse en uno de sus deportes preferidos por lo doloroso que resulta practicarlo, la principal razón por la que no planea continuar con él pese a haber recibido una extensa formación.

"La lucha libre es una de las cosas más dolorosas que he hecho en mi vida. He practicado muchos deportes, pero ninguno como este. Es el único que conozco en el que no dispones de tiempo para recuperarte, para echarte a un lado y descansar unos segundos. Incluso en el boxeo puedes retirarte un poco y revolotear alrededor del contrario por unos instantes, pero en la lucha estás atrapado en el combate todo el tiempo, y no hay más. Es una disciplina maravillosa, pero no necesito volver a practicarla en mi vida", confesó el intérprete a la revista HELLO!

Puede que el wrestling no haya conseguido ganarse el corazón de Channing, pero eso no quiere decir que el intérprete no siga practicando un sinfín de deportes en su vida diaria, lo que desde su punto de vista le habría empujado a convertirse en una persona muy competitiva.

"Soy muy, muy competitivo. Desearía poder decir que he evolucionado como jugador y que soy un buen perdedor, pero no es verdad. Soy el tipo de chico que no está nada contento si su equipo pierde, y haría prácticamente cualquier cosa para ganar. Lo heredé de mi padre", concluyó.