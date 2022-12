Céline Dion: 'Mis canciones tienen ahora un nuevo significado para mí'

Haber estado cuidando a su marido René Angélil, que padece cáncer de garganta, durante más de un año ha cambiado la perspectiva que la propia Céline Dion tiene de su música.

"Las canciones tienen un nuevo significado ahora. Ya las cantaba, pero ahora siento lo que quieren decir. Para mí son ya canciones diferentes. Para vosotros, a lo mejor no", explicó Céline en la rueda de prensa anterior a su espectáculo de ayer jueves en Las Vegas.

La artista canadiense de 47 años -quien se casó con el mánager musical en 1994 y tienen tres hijos en común- suspendió su serie de conciertos el verano pasado para cuidar de René.

"Me da miedo perderlo porque sería algo malo. Pero tengo que demostrarme a mí misma, a mi marido y a mis hijos que soy fuerte y que estamos bien. No quería estar aquí al principio, no lo necesitaba. Y no me malinterpreten, me encanta actuar ante la gente, pero tengo prioridades. Mis tres hijos y mi marido han querido que yo esté aquí esta noche", añadió la cantante.

René, de 73 años, fue diagnosticado con cáncer de garganta en 1999 y desde entonces ha luchado contra la enfermedad tres veces.

Al final de la conferencia de prensa Céline quiso mandar un mensaje personal a su marido, quien estaba viéndola desde su casa en Las vegas. "Simplemente disfruta, disfruta. Te quiero".

