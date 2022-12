Cate Blanchett celebra su Óscar con un nuevo tatuaje

La famosa intérprete, quien pocas horas antes había recibido su segunda estatuilla dorada por 'Blue Jasmine', lucía un vendaje negro en su muñeca, mientras que su pareja llevaba uno muy parecido en su antebrazo, según informa el periódico New York Post.

El diseño elegido por la célebre actriz para marcar su piel por segunda vez no ha trascendido por el momento a la opinión pública, ya que los empleados del establecimiento no han querido hacer ningún comentario sobre los gustos estéticos de sus famosos clientes. Sin embargo, eso no ha evitado que en la cuenta de Twitter del estudio de tatuajes ya haya aparecido un mensaje de felicitación a Cate Blanchett por volver a contar con sus servicios tras su triunfal noche del domingo.

Publicidad

"¡Enhorabuena a nuestros amigos Jared Leto y Cate Blanchett por sus dos premios Óscar! ", reza el mensaje publicado en la famosa red social.

Otras estrellas como el actor Johnny Depp, la cantante Lady Gaga y el carismático Harry Styles de One Direction ya han pasado por las agujas del famoso Shamrock Social Club de Hollywood en más de una ocasión durante los últimos años, convirtiendo así al establecimiento en todo un auténtico centro de peregrinaje para las celebridades.

Bang Showbiz.