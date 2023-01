Casper Smart sale ileso de un impactante accidente de tráfico

El bailarín y coreógrafo Casper Smart, conocido entre el gran público por la ya extinta relación sentimental que mantuvo con la cantante Jennifer Lopez, se ha encargado él mismo de revelar a través de su cuenta de Twitter que ayer jueves estrelló su flamante coche deportivo contra un árbol mientras conducía por el barrio angelino de Woodland Hills, un percance del que afortunadamente salió sin lesiones de ningún tipo y del que ahora se exime de toda responsabilidad.

"He tenido una noche muy dura, me he chocado contra un árbol. Estoy sano y salvo, gracias a Dios. Pero mi precioso coche ha quedado completamente destrozado. Yo no he tenido la culpa", escribió en su perfil de la red social junto a una imagen que deja constancia de los daños sufridos por su Mercedes blanco.

Como se desprende de la información a la que ha tenido acceso el portal de noticias TMZ, Casper habría perdido el control del vehículo a su paso por una curva muy pronunciada, lo que le habría llevado a chocar primero contra el guardarraíl y, tras desviarse por completo del tramo que marca la carretera, a sufrir una fuerte colisión contra un árbol ubicado en el extremo del arcén contrario.

Según el mismo medio, el accidente habría sido resultado de una mera distracción o de un cálculo erróneo al tomar la curva, ya que los agentes de policía que acudieron al lugar de los hechos confirmaron que no había rastro alguno de alcohol en el organismo del bailarín y, en general, que se encontraba en pleno control de sus facultades físicas.

Por el momento, la que fuera su compañera sentimental durante los últimos cinco años no se ha pronunciado públicamente sobre la desagradable experiencia vivida por Casper, en un momento en el que la diva del Bronx se encuentra planificando su agenda laboral de cara al próximo año. Tras finalizar la grabación de la segunda temporada de su serie 'Shades of Blue', la popular artista parece haberse centrado en los preparativos de su próximo disco junto a su exmarido, Marc Anthony, con quien precisamente se le ha relacionado sentimentalmente en los últimos días tras el sonado beso que ambos protagonizaron en el escenario de la pasada entrega de los premios Grammy Latino.