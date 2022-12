Casper Smart no soportaba que Jennifer Lopez rodase escenas de amor

Poco a poco comienzan a salir a la luz detalles sobre la ruptura supuestamente amistosa de Jennifer Lopez y Casper Smart, una serie de pormenores que apuntan a que el final de su relación podría haber estado marcado por los continuos ataques de celos del coreógrafo, quien no habría sido capaz de controlar su ira ante las escenas de pasión que su ya expareja rodó junto a su compañero de reparto Ryan Guzman para su próxima película 'The Boy Next Door'.

"Casper podía llegar a ser muy celoso y posesivo con Jennifer durante la época en la que ella estaba filmando la película, porque ella y Ryan se volvieron íntimos. Al final las peleas eran tan frecuentes que nadie quería verle aparecer por el set de grabación", declaró un miembro del equipo de rodaje de la cinta al portal Radar Online.

Publicidad

Sin embargo, puede que los problemas de confianza del bailarín hacia Jennifer tuviesen un trasfondo más racional de lo que podría parecer a simple vista, ya que la relación entre la diva del Bronx y el joven Ryan habría podido llegar a sobrepasar la frontera de lo profesional por mucho que Casper intentase no dejarles a solas.

"Casper solía venir para ver cómo Jennifer grababa las escenas de pasión con Ryan, algo que le volvía loca. Aunque no le faltaba razón, porque la química entre ella y Ryan era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla", concluyó.