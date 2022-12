Casper Smart le sigue el juego a Jennifer Lopez: no confirma su reconciliación

El coreógrafo Casper Smart no parece sentirse ofendido por el hecho de que Jennifer Lopez -con quien se le ha visto en numerosas ocasiones en las últimas semanas a pesar de que concluyeron supuestamente su noviazgo el pasado verano- siga negándose a confirmar su reconciliación alegando que no "está segura" de su actual estado sentimental. De hecho, Casper también parece dispuesto a seguir su ejemplo jugando al despiste en lo que se refiere a su romance.

"Hay rumores de todo tipo. Nos hemos casado, hemos tenido un bebé, nos hemos divorciado... Nos han pasado todo tipo de cosas. Es cosa de los medios, son rumores y material de tabloides. Cuando algo sucede de verdad, sucede de verdad", aseguró el bailarín a Entertainment Tonight, eludiendo la pregunta sobre su supuesta reconciliación con Jennifer.

Además, Casper también se refirió al deseo de Jennifer de darle un hermanito o hermanita a sus gemelos Max y Emme (7), fruto de su fallido matrimonio con Marc Anthony.

"Los niños son geniales, son maravillosos", dijo.

Las declaraciones del coreógrafo llegan después de que Jennifer reconociera a su paso por el programa 'The Ellen DeGeneres Show' que su relación con Casper atravesaba un momento confuso.

"¿Nunca has estado en un momento de tu vida en el que no lo tienes claro? ¿En el que no estás segura de las cosas? Bueno, pues eso es todo. No estoy segura de nada. Soy una mujer adulta. Cuando tenga algo importante que anunciar, lo haré. Diré: '¿Sabéis qué? Esto está sucediendo'. Pero ahora mismo me siento como... me siento yo misma".