Casper Smart abandona la casa de Jennifer Lopez

No hay momento más simbólico tras el fin de una relación sentimental que el momento en que uno debe iniciar una nueva vida lejos del hogar en el que fue feliz, como ha demostrado el bailarín Casper Smart este fin de semana al empaquetar sus pertenencias y dejar para siempre la mansión que compartía con Jennifer Lopez en Los Ángeles, según lo publicado por la revista People a modo de confirmación oficiosa de la ruptura.

Aunque ninguno de los dos ha querido anunciar públicamente la separación -un tema del que han corrido ríos de tinta en los últimos tiempos-, parece que la diva del Bronx ha logrado pasar página al instalarse temporalmente en Nueva York con el fin de centrarse exclusivamente en la promoción de su nuevo disco de estudio, dando tiempo y margen a su expareja para que pudiera hacer acopio de todos sus enseres. Por su parte, Casper no habría reaccionado con la misma serenidad ante la llegada de los acontecimientos que certifican el fin de su vida en común, ya que no habría dejado de lamentarse estos días por una ruptura que -a su juicio- podría haberse evitado.

"Casper no ha tenido la suerte de contar con el tiempo suficiente para procesar la ruptura, al tener pocos días para hacer las maletas, recoger todas sus cosas y salir para siempre de la casa que compartía con Jennifer. Pero el hecho de estar ocupado le resulta positivo, porque así trata de no pensar demasiado en lo que pudo haber hecho para salvar la relación pero no logró llevar a cabo. La verdad es que está muy triste, sigue enamorado locamente de Jennifer y adora a sus hijos. Todavía no acaba de creerse que lo suyo haya terminado", reveló una fuente a la citada publicación.

Una de las pocas ventajas que se desprenden de haber vivido un desengaño amoroso con una de las estrellas del pop más famosas del mundo tiene que ver -al menos en el caso de Casper- con los incontables objetos de valor que se llevará a su nuevo piso de soltero, todos los regalos con los que la diva del Bronx le ha ido agasajando durante sus más de tres años de relación. Joyas, relojes e incluso una gran camioneta descapotable son solo algunos de los bienes que ya pertenecen exclusivamente al coreógrafo y que, de alguna forma, le ayudarán a pensar en Jennifer como una de las mujeres más "generosas" que han pasado por su vida.

"Casper se va a quedar con todo lo que le ha regalado Jennifer estos años. Ella misma le ha dicho que todos esos objetos son para él y un recuerdo de los mejores momentos de su romance. El caso es que Jennifer ha sido muy generosa, y él lo sabe; de hecho tiene un montón de cajas para llevarse que solo contienen cosas que le ha comprado Jennifer", explicó el mismo confidente.