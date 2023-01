Caroline Flack revela detalles de su relación con Harry Styles

La relación sentimental entre la presentadora británica Caroline Flack y el componente de One Direction Harry Styles en 2011 hizo correr ríos de tinta por la diferencia de edad; ella tenía entonces 31 años y él 17.

"Yo ya sabía que le gustaba a él, lo dejó muy claro. Lo dijo en revistas y a amigos. Era halagador y me pareció algo increíble. Era una especie de niño/hombre pilluelo con una sonrisa cautivadora que consiguió lo que quiso", cuenta Caroline, de 35 años, en su autobiografía 'Storm in a C Cup', publicada en The Sun on Sunday.

Al principio Caroline no pensó en la diferencia de edad, ya que -asegura- en la industria del entretenimiento "nadie pregunta qué edad tienes".

"Nunca sentí que era mucho mayor que Harry. Me sigo sintiendo como si tuviera 18 y probablemente actúe de ese modo la mitad del tiempo. Tantos años haciendo televisión para niños probablemente no ayudarán. Aunque era solo algo que hacíamos por diversión, decidimos que era mejor que nadie lo supiera, ya que ambos trabajábamos para Simon [Cowell]. Los dos estábamos solteros, nos caímos bien y nos lo pasamos bien".

Sin embargo, cuando su relación se hizo pública las cosas se volvieron muy feas.

"Las cosas comenzaron a ir mal cuando le hicieron una foto a Harry saliendo de mi casa una mañana. Una vez que eso estuvo ahí fuera, se abrió la veda. Tras eso todo el mundo podía decir lo que quería. En la calle la gente me comenzó a gritar pedófila y pervertida. Una página de fans de One Direction me tenía de muñeca vudú, con flechas apuntando partes de mi anatomía".