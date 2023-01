Carmen Electra pide una orden de alejamiento permanente contra un acosador

La orden de alejamiento temporal que un juez le había concedido a Carmen Electra hace unas semanas contra un acosador caducó el pasado 7 de julio y es por esto que, ahora, la actriz quiere conseguir otra medida legal que lo mantenga alejado de ella de manera permanente. De ser así, al hombre en cuestión, un estadounidense llamado Daniel Lablanc, se le prohibiría para siempre acercarse a la intérprete a menos de 91 metros de distancia.

Publicidad

Según ha podido saber el portal TMZ, en junio, la explosiva modelo se habría percatado de la presencia continuada de este individuo dentro de un coche aparcado delante de su casa. Fue entonces cuando habría empezado a preocuparse y decidió llamar a la policía. A su llegada, los agentes se lo llevaron detenido para supuestamente someterle a una evaluación psicológica.

Siempre de acuerdo con los documentos obtenidos por el citado medio, la obsesión de Lablanc por Carmen llegaría hasta tal punto que estaría convencido que él y la guapa artista llevan un tiempo prometidos. De hecho, un amigo cercano del individuo habría confirmado sus problemas de ira, así como el enfado desmesurado que demostraría contra todo aquel que intentara hacerle reaccionar y darse cuenta que su compromiso matrimonial con la de Ohio son solo imaginaciones suyas.

En 2014, la protagonista de 'Los vigilantes de la playa' tuvo otro encuentro no deseado, en ese caso, con su exmarido Dennis Rodman, con quien coincidió en una fiesta de Halloween en Florida que ella misma había organizado. Temiendo la reacción del jugador de baloncesto retirado -que no había sido invitado al evento-, Carmen llamó a más personal de seguridad que, por otra parte, no pudieron evitar que el estadounidense le pidiera presuntamente otra vez matrimonio.

Publicidad

Por: Bang Showbiz