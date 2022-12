Carly Rae Jepsen se inspira en sus historias de amor para componer

La cantante Carly Rae Jepsen (29) utiliza su vida amorosa como fuente de inspiración para escribir las letras de sus canciones, y aunque en ocasiones se fija en sus propios asuntos románticos, también está muy pendiente de la vida sentimental de sus amigos.

"Definitivamente encuentro inspiración en los asuntos amorosos, si no es de mi propia vida sentimental de la de mis amigos. Es más fácil transformar las historias tristes en música: '¡Esa canción sobre ese chico y tú!", señaló la artista en el programa británico 'Lorraine'.

La intérprete de 'Call Me Maybe' está actualmente soltera, pero tampoco le importa porque siempre permanece rodeada de grandes amigos, como Justin Bieber, quien apadrinó a Carly en sus inicios ayudándole en la promoción de su primer single. Sin embargo, su apretada agenda no les permite verse tanto como a ella le gustaría.

"Somos probablemente dos de las personas más ocupadas en este momento. Viajamos mucho por lo que no podemos salir juntos todos los días, pero yo le apoyo y sé que él me apoya, estoy en deuda con él y le estaré eternamente agradecida", dijo la artista en referencia a su amigo Justin.