Carlos Vives necesita 'vitaminas' para aguantar sobre el escenario

A la hora de afrontar su regreso triunfal al mundo de la música tras ocho años de retiro, el cantante Carlos Vives es consciente de los estragos que el paso del tiempo ha ido causando en su forma física, además de en su desempeño sobre el escenario. Así que el colombiano no ha dudado en recurrir a una serie de ayudas suplementarias para poder seguir ofreciendo el mismo enérgico espectáculo que enamoró al público en sus primeros conciertos.

"Hay que darse cuenta de que estamos brincando y cantando mucho casi todos los días, dos horas y media como mínimo. Pero bueno, solo necesito ponerme unos sueros de vitaminas y minerales para recuperarme", confesó el intérprete al programa 'Al rojo vivo' de la cadena Telemundo sobre su buena forma física a los 53 años, que atribuye en gran parte a la influencia de su mujer Claudia: "Estos son los secretos de ellas, que son las que le acaban haciendo a uno darse masajes. Si no estuviese aquí Claudia, yo andaría por ahí repitiendo 'ay, me duele' y estaría lleno de arrugas".

Sin embargo, el cantante tiene claro que las vitaminas son las únicas sustancias a las que recurriría para aumentar su rendimiento sobre el escenario, ya que pese a todas las especulaciones en torno a su supuesta adicción a la drogas siempre se ha enorgullecido de llevar un estilo de vida lo más "natural" posible.

"En la vida no solamente están las cosas que te pasan, sino las cosas que se dicen de ti. Existe el chisme, eso es así porque viene en el paquete de ser artista, pero no es más que eso, un rumor. Nunca he estado internado por adicción a la drogas. La vida para mí ha sido un poquito más natural que todo eso", concluyó.