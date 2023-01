Carlos Vargas se describe como un man buena onda, feliz y amable que le gusta hacer las cosas bien para que todo le salga bien. No le gusta hacerle daño a nadie para no se lo hagan a él. No le gusta la gente mala y la rechaza de inmediato no con groserías sino dejando de hablarles.

Un día en la vida de Carlos inicia, desde hace dos años, haciendo ejercicio. Asiste a las grabaciones de La Red en el Canal Caracol y realiza sus diligencias en bicicleta. En sus tiempos libres prefiere ver películas y descansar. Vendió su carro porque prefiere este tipo de movilidad en Bogotá.

Se siente orgulloso de haber alcanzado sus logros siendo un chico normal. Sus sueños los ha ido cumpliendo por la disciplina que le ha puesto a cada objetivo que se propone.

Pasiones: el cine y el deporte.

Red social favorita: Instagram.

Libro recomendado: Ho'oponopono.

Canción para hacer ejercicio: 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Placer culposo alimenticio: Comida italiana.

Destino recomendado: Nuquí.

Miedo: A lo desconocido.