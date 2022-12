Carlos Baute rememora el día de su boda gracias al rey Juan Carlos

El carismático Carlos Baute lleva tantos años afincado en la península ibérica, que no resulta extraño verle involucrado activamente en todos los asuntos públicos de la política española -como cuando se pronunció abiertamente en contra de la independencia de Cataluña-, pero en esta ocasión ha decidido rendir un sentido homenaje a la figura del rey Juan Carlos y a la de quien pronto será su sucesor en la corona, el príncipe Felipe, por realizar una simbólica visita al templo donde el artista y su mujer Astrid Klisans contrajeron matrimonio hace ya dos años.

"Esto que voy a compartir con ustedes es muy emotivo y personal. Ayer su majestad el rey Juan Carlos y el futuro rey Felipe VI estuvieron en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial junto al sacerdote que nos casó, Pedro Alberto Sánchez, y con todos los mágicos niños [del coro] que engalanaron nuestra boda con sus voces y que nos hicieron tan felices cantando tan bien. El recuerdo es inolvidable y agradezco el bonito gesto del monarca", escribió un emocionado Baute en su perfil de Facebook, para deleite de los casi dos millones de seguidores que atesora en la red social.

El estrecho vínculo que une tanto al artista como a su esposa con el majestuoso edificio madrileño no solo se verá reflejado en la esfera virtual, ya que el intérprete venezolano no ha podido resistirse a anunciar también que ofrecerá allí una actuación "muy especial" en los próximos días.

"Por cierto, este 14 de junio cantaré en El Escorial, el mismo sitio en el que celebramos nuestra boda hace exactamente dos años. Va a ser muy especial y espero encontrarme allí con todos ustedes", apuntó en su espacio personal.

Aunque la promoción de su disco más reciente, 'En el buzón de tu corazón', le ha llevado a recorrer buena parte del subcontinente sudamericano -con la notable excepción de su Venezuela natal- para hacer las delicias de los miles de admiradores que tiene repartidos por el mundo, Baute ha demostrado en varias ocasiones que se siente en España como en su propia casa, en especial cuando viaja a la región de Galicia, de la que son originarios sus abuelos.

"Tengo sangre gallega en las venas, mi abuelo era de Vigo y mi bisabuela de O Carballiño. Me encanta Galicia y creo que la he recorrido toda, incluso actué en pueblos que creo que no salen ni en el mapa. También fui a Pantín a hacer surf. Y en Caracas acudí bastantes veces a la hermandad gallega", presumía el cantante en una entrevista al diario La Voz de Galicia.