Carlos Baute no guarda rencor a Marta Sánchez

Aunque la colaboración de Carlos Baute con Marta Sánchez en la canción 'Colgando en tus manos' se vio empañada por la polémica después de que la española reaccionara negativamente ante la revelación de que la italiana Laura Pausini había sido la primera opción para cointerpretar dicho tema, el artista venezolano no guarda ningún rencor a su compañera de dueto ya que considera que, pese a la imagen de diva que proyecta frente a las cámaras, en el fondo es una "mujer muy sencilla".

"Marta es espectacular, es una diva como artista, pero luego es una mujer muy sencilla. Es enorme. Su puesta en escena es espectacular, su voz es impresionante y como persona es divina. Es verdad que mucha gente no sabe que antes de hablar con Marta llamé a Laura Pausini, pero ella acababa de hacer un dueto con James Blunt y lo lanzaban en una semana. Luego llamé a Rosario Flores, que me encanta, pero ella no podía hacerlo, así que llamé a Marta", declaró el cantante a su paso por el programa argentino 'El Show de la Mañana' de Canal 12.

Publicidad

El paso del tiempo parece haber conseguido calmar la tensión que surgió entre los dos artistas cuando Marta insinuó que su compañero musical no estaría mostrándose lo suficientemente agradecido por haber podido grabar junto a una figura musical de su talla.

"Que dé gracias, porque seguramente la sinergia y la energía de Rosario o Pausini no hubiesen sido como la mía. Lo siento por ellas", aseguraba en aquel momento Marta a la revista Sálvame.