Carlos Baute es acusado de ser 'un miserable sin sentimientos'

Aunque José Daniel Arellán siempre ha afirmado que no guarda rencor a su padre, Carlos Baute , por no haber accedido a reconocer su paternidad legalmente hasta que una sentencia judicial le obligó a hacerlo en noviembre de 2012, la madre del joven, Náyera Arellán -que tuvo a José Daniel cuando tenía 13 años- no es capaz de perdonar al cantante tan fácilmente, especialmente después de que este haya solicitado que se abra una investigación para descubrir si su hijo tiene los papeles en regla para estar en España.

"Es terrible que Carlos pida ahora una investigación sobre su hijo. Es un miserable, no tiene sentimientos", afirma Náyera en una entrevista concedida a la revista Pronto.

La relación de Náyera y Baute se rompió después de que la joven le anunciara que estaba esperando un hijo suyo, tras lo cual nunca más volvió a saber de él.

"Llamé a Carlos por teléfono y se asustó cuando le dije que estaba embarazada. No volví a verle nunca más y su familia me retiró el saludo. Cuando me lo encontraba mientras iba con el niño en el carrito, giraba la cabeza para no verlo", revela la madre de José Daniel, que tuvo que hacer frente a duras críticas en su entorno por convertirse en madre adolescente: "Éramos niños que jugábamos a ser mayores, íbamos al colegio aún. Si en aquella época estaba mal visto que una chica se quedara en estado, imagínate una niña de 13 años".

Por: Bang Showbiz