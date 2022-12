Carlos Baute apuesta por una Cataluña dentro de España

Aunque tradicionalmente se ha visto inmerso en intensas discusiones políticas limitadas a la situación que vive su Venezuela natal, el cantante Carlos Baute se ha animado ahora a adentrarse de lleno en el debate sobre la hipotética independencia de Cataluña, dejando muy claro que está convencido de que la sociedad catalana será mucho más próspera y feliz si permanece dentro del estado español.

"A ver quién convence a la sociedad catalana de que estar juntos es lo mejor. La unión hace siempre la fuerza", escribió en un contundente mensaje publicado en Twitter, haciendo alusión también a la posibilidad de que la secesión lleve a Cataluña a quedarse fuera de la Unión Europea.

Esta no es la primera vez que el artista hace referencia al movimiento independentista que ha empezado a dominar buena parte de la población catalana, aunque en su momento solo quiso compartir con sus seguidores de las redes sociales la "impresión" que le habían causado las manifestaciones que defendían el derecho de los ciudadanos de Cataluña a decidir su futuro político.

"Tengo que decir que estoy muy impresionado con los actos de la 'Diada catalana', aunque es verdad que no soy nadie para opinar de este tema", comentaba tímidamente en la misma red social hace solo unos meses.

El amor y la preocupación que el famoso artista siente por su patria no le han impedido empezar a involucrarse en todo tipo de asuntos públicos relacionados con su país de acogida. Afincado desde hace años en Madrid, la ciudad en la que vive con su mujer Astrid Klisans, Baute se implicó activamente en todos los actos de celebración de la fallida candidatura olímpica madrileña de 2013 y, en más de una ocasión, ha hablado abiertamente de los entresijos de un mercado musical tan "especial" como el español.

"Hay muchos latinos que han intentado entrar en el mercado español y no han podido. Afortunadamente, a mí España me ha dado mucho cariño y he podido vender mi música y hacer conciertos aquí mejor que en ningún otro lado. Me resultó extraño al principio porque mi mercado natural es Latinoamérica, pero aquí siempre me han recibido con los brazos abiertos. Es una conexión especial la que tengo con España y con su gente", aseguraba al diario español La Razón.