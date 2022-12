Carlos Baute acusa a la fiscal general de Venezuela de 'vivir en otro país'

El cantante Carlos Baute sigue denunciando abiertamente la inestabilidad política y el autoritarismo que, a su juicio, se desprenden de las opresivas medidas del gobierno de Nicolás Maduro, por lo que no sorprende que el artista venezolano haya publicado ahora una serie de encendidos mensajes en su cuenta de Twitter en los que acusa a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, de negar la realidad al insistir en que no existen presos políticos, detenciones ilegales o interrogatorios con tortura en su país.

"Definitivamente la fiscal Luisa Ortega Díaz parece que vive en otro país, yo vivo fuera [en España] y estoy más enterado que ella de lo que pasa. No me puedo creer que diga que no hay presos políticos en Venezuela", aseguró en su perfil de la red social, haciéndose eco de la entrevista que Ortega Díaz concedió recientemente al canal CNN en Español.

El combativo artista siempre ha mostrado sin tapujos el rechazo que le genera el régimen chavista y sus intentos de instaurar el 'Socialismo del siglo XXI' desde el año 1999, pero su oposición política se ha transformado en auténtica indignación al haber sido testigo del encarcelamiento de numerosos menores de edad que habían participado en las últimas manifestaciones antigubernamentales, además de leer los testimonios de varios ciudadanos comunes que han sufrido todo tipo de vejaciones.

"¿Cómo puede dormir la fiscal después de mentir con el ejemplo de J.M. Carrasco [un estudiante que aseguraba haber sido violado con el fusil de un soldado]?", publicó en su espacio personal en referencia a las declaraciones de la representante del ministerio público sobre la mayoría de edad de todos los opositores arrestados.

Las ganas de hacer justicia que exhibe el intérprete últimamente han contado con el apoyo incondicional de muchos de sus seguidores en la esfera virtual, en especial de aquellos que le agradecen haber dado visibilidad al conflicto político que vive Venezuela más allá de las fronteras del país.

"Gracias Carlos por llevarnos en tu corazón y seguir nuestra lucha", declaró una de sus compatriotas en la misma plataforma.