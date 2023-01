Cara Santana quiere una boda 'sencilla' con Jesse Metcalfe en Martha's Vineyard

La actriz Cara Santana no ha dudado en revelar públicamente algunos de los detalles sobre su esperada boda con el también intérprete Jesse Metcalfe, al que unen diez años de sólida relación sentimental, una ceremonia con la que solo congregará a los más íntimos de la pareja y que seguramente se celebre en los bucólicos parajes de la isla de Martha's Vineyard (en el estado de Massachusetts).

"Va a ser algo muy sencillo, íntimo, 80 personas máximo. Me gustaría que fuera en Martha's Vineyard, que tiene paisajes preciosos. No quiero tener que agobiarme demasiado con los preparativos, pero es verdad que en lo que respecta a la comida y al alojamiento, quiero que todo salga perfecto", reveló la también bloguera de moda a la revista People.

Publicidad

A diferencia de lo que suele pensarse sobre los futuros maridos, el guapo Jesse -quien saltó a la fama por su participación en 'Mujeres Desesperadas' y por el romance que mantuvo en la ficción con el personaje de Eva Longoria, se está involucrando tanto como Cara a la hora de hacer acopio de originales ideas para el día en que se convertirán en marido y mujer.

"Hay muchos chicos que siempre dicen: 'No, no, yo no quiero meterme en ese terreno', cuando se les pide su opinión sobre todos los aspectos de una boda. Pero Jesse tiene muchas ideas acerca de cómo tiene que ser nuestro enlace, así que se involucrará al máximo. Tiene un gusto exquisito y eso me hace feliz", añadió la artista, quien ha anunciado también que su gran día probablemente tenga lugar dentro de dos años.