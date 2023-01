Cara Delevingne sufrió depresión en su infancia

La modelo reconvertida en actriz Cara Delevingne sufrió depresión durante su adolescencia debido a los problemas que tenía con su madre Pandora, que era adicta a la heroína, pero finalmente consiguió encontrar una vía de escape a todos sus problemas en la interpretación.

"Mi infancia fue bastante triste. Mi madre luchó contra su adicción a la heroína durante años y ahora está escribiendo sus memorias. De niña sufría mucho porque no podía pasar demasiado tiempo con ella y cuando tenía 15 años padecí una gran depresión. El colegio era una pesadilla para mí y la vida me parecía horrible. Fue entonces cuando descubrí que la interpretación era lo único que me hacía sentirme viva", explica Cara a la edición británica de la revista OK!

Ahora Cara -que mantiene una relación sentimental con la cantante St. Vincent- vive su vida de la forma más honesta posible sin preocuparse por lo que puedan decir de ella.

"Creo que estar pendiente de todo lo que dices en público es una pérdida de tiempo y una manera horrible de vivir porque te limita mucho. Conozco a mucha gente que se preocupa mucho por lo que dice o hace, y que intenta decir solo lo que el público quiere oír. Yo no puedo vivir de esa manera. Mi único límite está en lo que cuento sobre mi vida privada. Sé que algo de lo que pueda decir porque estoy cansada o porque quiera ser graciosa puede meterme en líos, y entonces la gente pensará que puede juzgarme. Pero sigo pensando que me es más fácil ser yo misma para poder decir que así es como soy yo", añadió.

Por: Bang Showbiz