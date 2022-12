Cara Delevingne se defiende de personas que ponen en duda su profesionalismo

La modelo reconvertida en actriz Cara Delevingne ha dado rienda suelta a su ira a la hora de contestar a Richard Madden, famoso por su papel de Robb Stark en 'Juego de tronos', después de que él la acusara de ser "poco profesional".

"No tengo ni idea de quién eres, pero creo que es un poco desesperado para un hombre de tu edad hablar mal de alguien a quien no conoces. Si realmente lo que buscas es llamar la atención, vas mal. Intenta centrarte en tu propio trabajo y no en el del resto de personas", tuiteó la intérprete.

Publicidad

Richard no ha tardado en responder a la joven a través del mismo medio para intentar calmar los ánimos entre ellos: "Hola Cara, no siento nada más que respeto por ti. Citaron mal mis palabras y exageraron todo".

El enfrentamiento entre las dos estrellas comenzó a raíz de unas declaraciones de Richard criticando a Cara por su actitud durante una entrevista en el programa 'Good Day Sacramento' el pasado mes de julio, en la que la joven se limitó a dar respuestas cortas e imprecisas sobre su película 'Ciudades de papel'.

"Fue poco profesional. Le hizo parecer una desagradecida. Ahí demostró la edad que tiene. Para 'Cenicienta', estuve seis semanas haciendo ese tipo de entrevistas en las que siempre te hacen las ocho mismas preguntas", explicaba Richard a la revista Style.

Además el actor también sugirió que Cara no debería haberse lanzado al mundo de la actuación si no era capaz de lidiar con la publicidad que conlleva hacer un película.

Publicidad

"Si no eres capaz de hacer esto con gracia, no lo hagas", añadió.

Aunque Richard no fue el único que le reprochó su actitud, Cara se negó a disculparse y prefirió plantar cara a las críticas señalando que sus respuestas sarcásticas demostraban que ella también era "humana".

Publicidad

"Soy muy afortunada y cualquiera que piense que no aprecio las cosas o que soy poco agradecida claramente no me conoce. Trabajo muy duro y amo lo que hago. No siento que tenga que disculparme por ser humana", publicó la actriz en su cuenta de Twitter.