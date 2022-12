Cara Delevingne protagoniza una polémica entrevista

Como parte de la promoción de la película 'Ciudades de Papel', Cara Delevingne fue entrevistada por el programa matinal estadounidense 'Good Day Sacramento' en lo que terminó siendo un extraño e incómodo intercambio de preguntas y respuestas.

Publicidad

La entrevista comenzó con mal pie cuando la presentadora saludó a la actriz llamándola "Carla", un error del que sin embargo la británica no pareció darse cuenta.

Lo que sí quedó a la vista de todos fue la poca energía que demostró la modelo metida a actriz, quien nos tiene acostumbrados a verla más activa en sus encuentros con la prensa.

"En otras entrevistas de promoción se te ha visto más emocionada con la película de lo que se te ve ahora, ¿estás cansada?", preguntaba el presentador. A lo que Cara respondía con cara de sorpresa: "Todavía estoy emocionada. Se estrenó anoche y siento como que fue el fin de una era, pero no estoy menos emocionada de lo que estaba hace unas semanas. Estoy así porque es muy temprano".

Pese a todo, Cara intentó hacer alguna broma, que sin embargo, tuvo el efecto contrario al deseado por las dosis de ironía que llevaba la respuesta.

Publicidad

"La película se basa en un libro, ¿has tenido tiempo de leerlo o no has podido? Estos días estas muy ocupada", preguntaba la copresentadora.

"No, nunca leí el libro. Ni el guion. No, es broma. El libro es increíble. John Green es un autor increíble, por lo que si no habéis leído nada suyo deberíais hacerlo", respondía Cara, quien momentos después volvía a ejercer su humor británico.

Publicidad

"¿Qué te gusta en particular de Margo [su personaje]? ¿Tienes algo en común con ella?", preguntaban desde plató.

"No, realmente la odio", bromeaba la intérprete inglesa.

Publicidad

El presentador, confundido, preguntó: "¿Somos nosotros o pareces un poco irritada?".

"No, creo que sois vosotros", respondía algo incómoda Cara.

"Bueno, entonces te dejamos ir. ¿Te parece bien? Ve a echarte una siesta, y a lo mejor a tomarte un Red Bull", le despedían abruptamente desde el estudio.