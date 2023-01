Cara Delevingne no quiere que le pidan selfis en el baño

Eso de que a los famosos les pidan selfis no parece tener remedio pero cuando se los piden en sitios inoportunos enfada a las celebrities mucho más. Cuenta Cara Delevingne que es habitual que las fans vayan detrás de ella en los baños públicos.

"[Me molesta que me pidan selfis] cuando estoy comiendo o en el baño. He estado en el cubículo del baño y me han dicho: '¿Puedo hacerme una foto?'. ¡Me estoy limpiando el culo!", cuenta Cara a la revista Style, del Sunday Times, donde también era entrevistada Kate Moss, quien secundaba las palabras de su compañera.

"A mí también me ha pasado. Te siguen al baño porque saben que ahí te han pillado. Como si me fuera a hacer un selfi en el baño", dice la maniquí de 41 años.

Asegurando que tomarse una foto al lado de un lavabo no es algo que le atraiga, Cara hace un llamamiento a la privacidad.

"Necesitas privacidad cuando estás comiendo, y obviamente cuando estás durmiendo. Y cuando vas al baño".

Sin embargo, la joven de 23 años no es ajena a los selfis y otro tipo de fotografías, ya que regularmente sube imágenes suyas a su cuenta de Instagram, donde tiene 20.7 millones de seguidores, a los que quiere mostrar lo normal que es su vida.

"Quiero mostrar a la gente que soy como cualquier otra persona y me gusta usarlas (las redes sociales) cuando no estoy contenta con algo. Me gusta decir lo que pienso. Y funciona. Y he hecho un montón de relaciones divertidas con fans y otra gente a través de ellas, y eso es bonito. Hay muchos adolescentes con problemas en el mundo que necesitan alguien con quien hablar", asegura en la publicación.