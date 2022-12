Cara Delevingne no protagonizará '50 Sombras de Grey'

Tras su debut en la industria cinematográfica con su interpretación de la princesa Sorokina en la película 'Anna Karenina', la popular modelo británica Cara Delevingne quiso seguir adelante con su carrera interpretativa presentándose a una audición el pasado mes de junio para encarnar el controvertido papel de Anastasia Steele en la adaptación al cine de la exitosa saga narrativa '50 Sombras de Grey'. Pero es ahora cuando se ha conocido que Cara ha sido descartada para el papel.

"El papel protagonista no es algo que vayan a regalar", explicó una fuente del equipo de producción del filme al periódico The Sun.

Sin embargo, y aunque la modelo no vaya a protagonizar la esperada cinta, todavía podría contar con un pequeño papel de reparto.

Por ahora, las dos actrices con más posibilidades de hacerse con el virginal personaje de Anastasia son Emilia Clarke --famosa por interpretar a Daenerys Targaryen en la serie 'Juego de Tronos'-- y la principiante Dakota Johnson. Para encarnar al controvertido protagonista de la adaptación dirigida por Sam Taylor-Johnson, los productores tienen en mente a Charlie Hunnam --conocido por su papel en 'Pacific Rim'--, quien se alza como primer candidato para meterse en la piel de Christian Grey.

Aunque Cara no haya conseguido el codiciado papel, su carrera en la interpretación no se ha quedado congelada ya que recientemente participó en la película 'Kids in Love', un filme ambientado en Londres que narra la vida de un grupo de adolescentes y su vida de excesos.

"Será el primer gran papel de Cara en la gran pantalla, está entusiasmada con ello. Está empeñada en asegurarse de que consigue hacer una buena interpretación", explicaba recientemente una fuente del entorno de la modelo al mismo medio.



Por: Bang Showbiz