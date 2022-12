Cara Delevingne lucha por conservar sus tatuajes

Después de mantener una mediática confrontación con los responsables de la red social Instagram por la censura recibida por su última imagen con el pecho al descubierto, la combativa Cara Delevingne habría protagonizado una fuerte disputa con los agentes que gestionan su triunfal presencia en las pasarelas por el "exceso" de tatuajes que presenta en su codiciado cuerpo, un sinfín de grabados que, en opinión de sus asesores, podría poner en riesgo su exitosa carrera como modelo internacional.

"Cara es probablemente la modelo con más tatuajes de la industria. Sus representantes y los encargados de organizar los desfiles más importantes del mundo ya le han avisado de que no es demasiado apropiado para este negocio y que, de ahora en adelante, se arriesga a dejar de recibir tantas ofertas. Pero ella no está dispuesta a cambiar, para empezar porque cuenta con el apoyo de sus seres queridos y, sobre todo, porque odia que le digan lo que tiene que hacer", reveló una fuente al diario Daily Mirror.

Publicidad

Pese a que su actitud displicente podría indicar que la joven maniquí inglesa no está demasiado preocupada por el futuro inmediato, lo cierto es que Cara no ha dudado en justificarse ante su círculo profesional con las posibilidades que ofrece estos días el Photoshop a la hora de corregir imperfecciones, una técnica digital que podría ser muy útil para reducir en sus próximas sesiones de fotos algunos de los tatuajes que pueblan su anatomía.

"Es cierto que Cara no es una chica obediente, pero eso no significa que no se tome su trabajo en serio. Sabe que el maquillaje puede ayudarle a 'limpiar' su figura en el caso de que tenga que desfilar en traje de baño, mientras que el tema de las sesiones de fotos puede ser solventado rápidamente con un poco de trabajo extra con el Photoshop. Esos son los dos argumentos que está utilizando ahora mismo para convencer a los suyos de que no hay peligro, de que su carrera sigue yendo por el buen camino", aseveró el mismo informante.

En los últimos meses, sin embargo, Cara Delevingne ha recibido numerosas ofertas cinematográficas que podrían ir allanando el terreno para un súbito cambio de profesión, aunque su entorno ha dejado entrever que muchos de esos papeles son "tan ridículos", que la modelo ni siquiera se ha dignado en leer los guiones.