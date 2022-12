Cara Delevingne: 'Estar enamorada de Annie Clark me hace muy feliz'

La modelo Cara Delevingne está "feliz" desde que inició su relación con la cantante St. Vincent -cuyo nombre real es Annie Clark-, en diciembre del año pasado, sobre todo porque nunca pensó que encontraría a alguien que la quisiera.

"Creo que estar enamorada de mi novia es la razón por la que estoy tan feliz. Y que estas palabras salgan de mi boca es prácticamente un milagro", declara en la edición de julio de la revista Vogue.

La polifacética artista -también es actriz e incluso se ha atrevido con el mundo de la música- está encantada de estar comprometida en una relación homosexual porque le costó mucho aceptar su condición.

"Me llevó mucho tiempo aceptar la idea, hasta que me enamoré de una chica por primera vez a los 20 años y tuve que asumirlo. Las mujeres son totalmente las que me inspiran, y también han sido mi perdición".

Pero aunque Cara mantiene una relación con otra chica, ha confesado que sus sueños eróticos son con hombres.

"Solo tengo sueños eróticos con hombres. Tuve uno hace un par de noches en el que estaba con un chico en la parte de atrás de un Volkswagen , con todos sus amigos alrededor", confesaba.

La maniquí cree que nunca podrá mantener una relación heterosexual porque un chico se cansaría de ella si realmente llegara a conocerla.

"La cosa es que si alguna vez encuentro a un chico del que me enamore querré casarme y tener hijos con él. Y eso me asusta mucho porque creo que estoy un poco loca y siempre pienso que el chico huirá cuando verdaderamente me conozca".