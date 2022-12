Cara Delevingne busca el éxito, por eso sigue firme los pasos de Charlize Theron

La modelo Cara Delevingne se ha puesto como ejemplo a la actriz Charlize Theron, quien también comenzó su carrera profesional en el mundo de la moda antes de dar el salto al cine. a la hora de planificar su nueva trayectoria como intérprete.

"Bueno, me gusta Charlize Theron. Hay muchas actrices maravillosas que han sido un modelo para mí. Y me gusta mucho en la película 'Monster', ese es el tipo de papel que quiero interpretar. Siempre va a haber gente que no quiera que triunfes o que dude de ti, pero en realidad, no me importa porque sé lo duro que puedo llegar a trabajar y sé que he dado lo mejor de mí. Así que, siempre y cuando haga un buen trabajo, eso es lo único que importa", aseguró la joven en el programa australiano 'The Project' de la cadena Channel Ten.

Para Cara, cambiar las pasarelas por los set de rodaje ha supuesto una experiencia totalmente renovadora.

"Es algo radicalmente diferente. Literalmente siento que se trata de una parte totalmente diferente de mi vida. Siento como si hubiese vuelto a nacer. Sé que suena muy raro, pero sinceramente la actuación es lo que siempre he querido hacer. En cuanto se me presentó la oportunidad, dije: 'Aquí estoy, elígeme, haré lo que haga falta'".

Por Bang ShowBiz