Candice Swanepoel renuncia a ser actriz

El angel de Victoria's Secret Candice Swanepoel no tiene ninguna intención de seguir los pasos de su compañera de profesión Rosie Huntington-Whiteley en cuanto a convertirse en actriz y aparecer en una película, ya que para ella la presión sería demasiada y no podría soportarlo.

"Me gusta actuar mientras desfilo pero no creo que fuera una buena actriz de Hollywood. Probablemente me volvería loca", reveló la maniquí a la revista HELLO!

Pero de verse forzada a tener que trabajar en la gran pantalla ya sabe qué tipo de personaje le gustaría.

"Mi agencia me ha dado por perdida [en el cine]. No quiero interpretar a la chica guapa de la película, aunque disfrutaría haciendo algo como 'Inocencia interrumpida', dando vida a alguien que esté un poco trastornada, herida. ¡Para mí es fácil actuar así!", añadió.

La maniquí sudafricana se convirtió en ángel de Victoria's Secret en 2007, pero por aquel entonces no tenía ni idea de lo importante que resultaría aquella oferta de trabajo para su futuro.

"No sabía que iba a convertirme en una parte tan importante de la empresa, pero sí, empezar con Victoria's Secret es una forma increíble de presentar tu nombre ante la gente. Las chicas jóvenes desean estar allí. Todo el mundo te ve", confesó.