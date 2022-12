Camila Cabello se toma a broma que no la reconozcan a la salida de su propio concierto

La cantante Camila Cabello ha colgado un vídeo en su perfil de Twitter en el que aparece en el descanso de uno de sus conciertos junto al grupo Fifth Harmony cuando se le acerca un hombre y le pregunta quién está actuando en el evento.

"Ahora mismo B Miller. No tengo ni idea de quién más actúa, creo que esta banda... Fifth Harmony. No lo sé", bromea la artista.

Pero su interlocutor no se da por vencido y continúa preguntando sobre el cartel del concierto: "¿No actúa nadie como Meek Mill, algún rapero?".

"A lo mejor abre él, quién sabe... Pero también hay una rapera en este grupo", señala Camila entre risas.

La componente de Fifth Harmony, lejos de ofenderse, decidió compartir el divertido momento con sus fans también a través del perfil del grupo.

"Estaba intentando enviar un vídeo a alguien fuera del recinto y un extraño me preguntó en la acera que quién estaba actuando", explica Camila junto al clip.