Camila Cabello quiere conservar la amistad de Austin Mahone

La ruptura sentimental de la cantante del grupo Fifth Harmony Camila Cabello con Austin Mahone ha provocado un sinfín de rumores y de agrios enfrentamientos entre los seguidores de ambos artistas en las redes sociales, lo cual no impide que la joven esté convencida de que con el tiempo ambos podrán continuar con la amistad que forjaron el pasado verano durante su gira de conciertos conjunta.

"[Salir de gira con Austin] me permitió conocerle a él y a la gente de su equipo, y también al grupo The Vamps [que también formaba parte del tour]. Creamos unos recuerdos maravillosos y ambos hicimos amigos que durarán para siempre", aseguró Camila en una entrevista a Entertainment Tonight.

De esta forma la cantante ha querido zanjar las especulaciones en torno al final de su relación con Austin, especialmente después de que este publicara este lunes un nuevo sencillo titulado 'Waiting For This Love' en el que muchos han querido ver un intento de reconciliación con su exnovia.

"Quédate esta noche, porque he estado esperando por este amor del que no me canso nunca. Ahora es el momento adecuado para ti y para mí", canta Austin en su nuevo tema.

Puede que de esta forma el intérprete esté tratando de ganar de nuevo el corazón de Camila después de supuestamente acusarla de aprovecharse de su fama para "vender discos" a raíz de que la artista decidiera hacer público su romance sin avisarle antes.

"Existían algunos problemas en su relación y en un último intento desesperado, Camila decidió hacer oficial lo suyo. Ese fue uno de los obstáculos insalvables: ella quería decírselo a todo el mundo y Austin prefería llevar las cosas de una manera más discreta. Cuando Camila reveló que estaban saliendo, la acusó de querer utilizarle para vender más discos. Eso le hizo mucho daño a ella y decidieron terminar su relación", aseguraba recientemente una fuente a Hollywood Life.