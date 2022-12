Camila Cabello podría haber iniciado una relación con un miembro de 5SOS

La joven cantante de Fifth Harmony ha hecho saltar las alarmas sobre un posible romance con el bajista del grupo 5SOS, Michael Clifford, después de que ambos fuesen vistos compartiendo una cena en el restaurante The Nice Guy, en Los Ángeles, en actitud muy cariñosa.

"Los dos entraron por la puerta trasera para que ningún fan o fotógrafo pudiese verles. No querían que nadie supiera que estaban allí. Se mostraron muy cariñosos", reveló un testigo presencial al periódico The Sun, asegurando que los dos jóvenes no pararon de "reír y comportarse como dos colegiales" durante toda la velada.

La discreción con la que Camila está intentando llevar su especial amistad con Michael es sin duda consecuencia del varapalo que supuso para ella el mediático final de su noviazgo con el cantante Austin Mahone, quien la habría acusado de querer aprovecharse de su fama antes de poner punto final a su relación.

"Existían algunos problemas en su relación y en un último intento desesperado, Camila decidió hacer oficial lo suyo. Ese fue uno de los obstáculos insalvables: ella quería decírselo a todo el mundo y Austin prefería llevar las cosas de una manera más discreta. Cuando Camila reveló que estaban saliendo, la acusó de querer utilizarle para vender más discos. Eso le hizo mucho daño a ella y decidieron terminar su relación", aseguraba recientemente una fuente a Hollywood Life.