Camila Cabello ha aprendido a bailar y lo demuestra muy sexi en Instagram

Aunque en los inicios de la andadura musical del grupo Fifth Harmony la joven Camila Cabello era la primera en bromear acerca de su escasa coordinación física, que quedaba en evidencia según ella sobre el escenario, la cantante parece haberse propuesto demostrar a través de sus redes sociales que sus clases de baile han dado sus frutos y ahora sus movimientos ya están a la altura de los del resto de sus compañeras de banda.

Publicidad

Con la excusa de participar en el reto 'Diabetes Dance Dare', que busca recaudar fondos y concienciar a la población acerca de una enfermedad tan extendida en Estados Unidos como la diabetes, la artista ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece bailando de forma muy sexy y moviendo la cintura frente a la cámara. Para los seguidores de la intérprete no pasó desapercibida la evidente mejoría de Camila en cuestiones de danza, tal y como le hicieron saber en la sección de comentarios felicitándola y dándole la enhorabuena por los avances que ha realizado gracias a su duro esfuerzo.

"Dios mío, ahora baila muy bien", apreciaba uno de sus fans, mientras que otro apuntaba: "Su forma de moverse ha mejorado mucho".

Ante la buena acogida que recibió esa grabación, Camila se animó a compartir más tarde otro vídeo en el que aparecía bailando junto a su compañera de banda Dinah Jane y otro amiga, aunque en esa ocasión la coreografía era más divertida que provocativa, al aparecer las dos cantantes vestidas con sendos 'esquijamas' de animales y colores brillantes.

Publicidad

Pese a no considerarse a sí misma una buena bailarina, Camila comenzó a tomarse más en serio esa parte de su trabajo tras darse cuenta de que no podía seguir el ritmo de la compleja coreografía creada para la famosa canción 'BO$$' de Fifth Harmony.

"Jamás me habría imaginado que iba a bailar, en plan coreografías completas. Por eso me resulta tan gracioso, es muy gracioso... Soy incapaz de bailar, tengo dos pies izquierdos y soy muy, muy torpe. Así que cuando lanzamos 'BO$$' no tuve más remedio que ponerme las pilas", confesaba Camila al periódico Toronto Sun.

Publicidad



Por: Bang Showbiz